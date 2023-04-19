COVID-19 появился в результате утечки из лаборатории - глава разведки США при Трампе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Вирус, вызвавший пандемию COVID-19, просочился из лаборатории, заявил бывший директор национальной разведки США. Об этом пишет New York Post, передает УНН.
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«Моя обоснованная оценка, как человека, который имел такой же или даже больший доступ к разведданным нашего правительства, чем кто-либо другой, в первый год вспышки вируса и начала пандемии, заключалась и остается в том, что утечка из лаборатории является единственным объяснением, достоверно поддерживаемым нашим интеллектом, наукой и здравым смыслом», — сказал Джон Рэтклифф подкомитету Палаты представителей по пандемии коронавируса.
Детали
Рэтклифф, назначенный тогдашним президентом Дональдом Трампом, занимал должность директора национальной разведки менее года (май 2020 - январь 2021). Трамп и многие республиканцы, контролирующие комитет Палаты представителей, давно пытаются обвинить Китай в распространении вируса.
Рэтклифф предположил, что доказательства по этому вопросу достаточно убедительны, чтобы считать исследования в лабораториях Уханя ответственными за возникновение глобальной пандемии.
«Коммунистическая партия будет осуждена за то, что сделала все возможное, чтобы скрыть происхождение вируса — от уничтожения медицинских тестов, образцов и данных до запугивания и исчезновения свидетелей и журналистов до лжи и принуждения мировых органов здравоохранения, до распространения пропаганды о том, что вирус возник в Соединенных Штатах», - добавил он.
Рэтклифф отметил, что он и другие официальные лица администрации Трампа столкнулись с рядом «проблем» при доведении до общественности информации о теории утечки из лаборатории, включая «законные опасения по поводу наших скрытых источников и методов разведки, а также незаконные препятствия, связанные с профессиональными нарушениями».
Рэтклифф также обвинил ЦРУ в неспособности полностью расследовать пандемию.
«По сей день ЦРУ, бесспорно, ведущее в мире разведывательное агентство с непревзойденными возможностями сбора информации, продолжает заявлять, что у него недостаточно информации для какой-либо официальной оценки», — сказал он.
Причина, по утверждению Рэтклиффа, заключается в том, что администрация Байдена не хочет «лоб в лоб» столкнуться с «огромными последствиями» такой оценки, хотя в прошлом месяце президент Байден подписал закон о рассекречивании разведданных о происхождении COVID-19.
Дополнение
Сначала Байден выступал за оценку происхождения COVID-19 Всемирной организацией здравоохранения, прежде чем в мае 2021 года приказал спецслужбам США провести собственную оценку.
Через три месяца шпионские агентства США сообщили, что теории о том, что коронавирус возник в лаборатории или передается от животного к человеку, обе «правдоподобны».
Министерство энергетики США в феврале пришло к выводу, что COVID-19, вероятнее всего, просочился из китайской лаборатории.