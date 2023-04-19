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COVID-19 появился в результате утечки из лаборатории - глава разведки США при Трампе

COVID-19 появился в результате утечки из лаборатории - глава разведки США при Трампе

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Вирус, вызвавший пандемию COVID-19, просочился из лаборатории, заявил бывший директор национальной разведки США. Об этом пишет New York Post, передает УНН.

Цитата

«Моя обоснованная оценка, как человека, который имел такой же или даже больший доступ к разведданным нашего правительства, чем кто-либо другой, в первый год вспышки вируса и начала пандемии, заключалась и остается в том, что утечка из лаборатории является единственным объяснением, достоверно поддерживаемым нашим интеллектом, наукой и здравым смыслом», — сказал Джон Рэтклифф подкомитету Палаты представителей по пандемии коронавируса.

Детали

Рэтклифф, назначенный тогдашним президентом Дональдом Трампом, занимал должность директора национальной разведки менее года (май 2020 - январь 2021). Трамп и многие республиканцы, контролирующие комитет Палаты представителей, давно пытаются обвинить Китай в распространении вируса.

Рэтклифф предположил, что доказательства по этому вопросу достаточно убедительны, чтобы считать исследования в лабораториях Уханя ответственными за возникновение глобальной пандемии.

«Коммунистическая партия будет осуждена за то, что сделала все возможное, чтобы скрыть происхождение вируса — от уничтожения медицинских тестов, образцов и данных до запугивания и исчезновения свидетелей и журналистов до лжи и принуждения мировых органов здравоохранения, до распространения пропаганды о том, что вирус возник в Соединенных Штатах», - добавил он.

Рэтклифф отметил, что он и другие официальные лица администрации Трампа столкнулись с рядом «проблем» при доведении до общественности информации о теории утечки из лаборатории, включая «законные опасения по поводу наших скрытых источников и методов разведки, а также незаконные препятствия, связанные с профессиональными нарушениями».

Рэтклифф также обвинил ЦРУ в неспособности полностью расследовать пандемию.

«По сей день ЦРУ, бесспорно, ведущее в мире разведывательное агентство с непревзойденными возможностями сбора информации, продолжает заявлять, что у него недостаточно информации для какой-либо официальной оценки», — сказал он.

Причина, по утверждению Рэтклиффа, заключается в том, что администрация Байдена не хочет «лоб в лоб» столкнуться с «огромными последствиями» такой оценки, хотя в прошлом месяце президент Байден подписал закон о рассекречивании разведданных о происхождении COVID-19.

Дополнение

Сначала Байден выступал за оценку происхождения COVID-19 Всемирной организацией здравоохранения, прежде чем в мае 2021 года приказал спецслужбам США провести собственную оценку.

Через три месяца шпионские агентства США сообщили, что теории о том, что коронавирус возник в лаборатории или передается от животного к человеку, обе «правдоподобны».

Министерство энергетики США в феврале пришло к выводу, что COVID-19, вероятнее всего, просочился из китайской лаборатории.

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