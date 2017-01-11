Під час незаконної вирубки лісу на Рівненщині загинув чоловік

Браконьєра доставили в лікарню міста Вараш, але від травм він помер. Загиблий встиг звалити сім сирих дерев і також сухостій вільхи, берези та граба.

Як зазначили в управлінні, вирубкою завдав шкоди на понад 23 тис. грн.

Загалом торік лісовою охороною “Володимирецького лісгоспу” складено 134 адміністративних протоколів на порушників. Людям, які незаконно рубали ліс, винесено штрафів на 18,9 тис. грн. 11 матеріалів передано до поліції для винесення кримінального покарання.