Під час незаконної вирубки лісу на Рівненщині загинув чоловік
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 11 січня. УНН. Зі складною травмою 53-річного жителя міста Вараш, що на Рівненщині, знайшла лісова охорона у Собіщицькому лісництві Володимирецького району. Чоловік зазнав ушкоджень, коли незаконно вирубував деревину, повідомили УНН в управлінні лісового та мисливського господарства Рівненської області.
Браконьєра доставили в лікарню міста Вараш, але від травм він помер. Загиблий встиг звалити сім сирих дерев і також сухостій вільхи, берези та граба.
Як зазначили в управлінні, вирубкою завдав шкоди на понад 23 тис. грн.
Загалом торік лісовою охороною “Володимирецького лісгоспу” складено 134 адміністративних протоколів на порушників. Людям, які незаконно рубали ліс, винесено штрафів на 18,9 тис. грн. 11 матеріалів передано до поліції для винесення кримінального покарання.