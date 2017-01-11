Во время незаконной вырубки леса в Ровенской области погиб человек
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 11 января. УНН. Со сложной травмой 53-летнего жителя города Вараш, Ровенской области, нашла лесная охрана в Собищицком лесничестве Владимирецкого района. Мужчина получил повреждения, когда незаконно вырубал древесину, сообщили УНН в управлении лесного и охотничьего хозяйства Ровенской области.
Браконьера доставили в больницу города Вараш, но от травм он скончался. Погибший успел свалить семь сырых деревьев и также сухостой ольхи, березы и граба.
Как отметили в управлении, вырубкой нанес ущерб более чем на 23 тыс. грн.
Всего в прошлом году лесной охраной "Владимирецкого лесхоза" составлено 134 административных протокола на нарушителей. Людям, которые незаконно рубили лес, вынесено штрафов на 18,9 тыс. грн. 11 материалов передано в полицию для вынесения уголовного наказания.