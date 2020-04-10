Під час карантину в Україні щодня реєструються до п'яти тисяч безробітних - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Під час карантину через епідемію коронавірусу в Україні щодня реєструються до 5 тисяч безробітних. Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.
"Сьогодні від 4 до 5 тисяч людей в день реєструються безробітними",- сказав Шмигаль.
Він додав, що рівень безробіття зростає під час епідемії коронавірусу вдвічі швидше, ніж в звичайний період.
За словами міністра, допомоги наразі потребують від 2 до 3 мільйонів осіб.
"В травні місяці ми будемо йти на роботу з усією Україною", - відмітив він.
Як повідомляв УНН, в травні уряд планує створити 500 тисяч робочих місць.