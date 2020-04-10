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Під час карантину в Україні щодня реєструються до п'яти тисяч безробітних - Шмигаль

Київ • УНН

 • 11495 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Під час карантину через епідемію коронавірусу в Україні щодня реєструються до 5 тисяч безробітних. Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.

"Сьогодні від 4 до 5 тисяч людей в день реєструються безробітними",- сказав Шмигаль.

Він додав, що рівень безробіття зростає під час епідемії коронавірусу вдвічі швидше, ніж в звичайний період.

За словами міністра, допомоги наразі потребують від 2 до 3 мільйонів осіб.

"В травні місяці ми будемо йти на роботу з усією Україною", - відмітив він.

Як повідомляв УНН, в травні уряд планує створити 500 тисяч робочих місць.

Українські Національні Новини

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