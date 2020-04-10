Під час карантину в Україні щодня реєструються до п'яти тисяч безробітних - Шмигаль

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Під час карантину через епідемію коронавірусу в Україні щодня реєструються до 5 тисяч безробітних. Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.