Во время карантина в Украине ежедневно регистрируются до пяти тысяч безработных - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Во время карантина из-за эпидемии коронавируса в Украине ежедневно регистрируются до 5000 безработных. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.
"Сегодня от 4 до 5 тысяч человек в день регистрируются безработными", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что уровень безработицы растет во время эпидемии коронавируса вдвое быстрее, чем в обычный период.
По словам министра, помощи пока нужа будет от 2 до 3 миллионов человек.
"В мае мы будем идти на работу со всей Украиной", - отметил он.
Как сообщал УНН, в мае правительство планирует создать 500 000 рабочих мест.