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Під час гасіння пожежі у київському колекторі виявили тіло чоловіка

Під час гасіння пожежі у київському колекторі виявили тіло чоловіка

Київ • УНН

 • 11054 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Під час гасіння пожежі у колекторі на вулиці Андрющенка в Києві вогнеборці виявили тіло чоловіка. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Києві.

До Служби порятунку 22 січня о 14:25 надійшло повідомлення від очевидців про те, що в колекторі теплотраси на вулиці Г.Андрющенка, 4-б, сталася пожежа.

На місце події одразу ж виїхало відділення 6-Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники з’ясували, що горить сміття на площі 10 кв. м.

Також повідомляється, що під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка-безхатченка.

О 14:54 пожежу було ліквідовано. Причини загоряння наразі з’ясовуються.

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