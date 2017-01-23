Во время тушения пожара в киевском коллекторе обнаружили тело мужчины

В Службу спасения 22 января в 14:25 поступило сообщение от очевидцев о том, что в коллекторе теплотрассы на улице Г.Андрющенко, 4-б, произошел пожар.

На место происшествия сразу же выехало отделение 6-й Государственной пожарно-спасательной части. Спасатели выяснили, что горит мусор на площади 10 кв. м.

Также сообщается, что во время тушения пожара было обнаружено тело мужчины-бездомного.

В 14:54 пожар был ликвидирован. Причины возгорания выясняются.