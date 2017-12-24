Під Авдіївкою бойовики більше години обстрілювали позиції ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Бойовики у передмісті Авдіївки більше години вели обстріл українських позицій з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-центр штаб АТО, передає УНН.
Усього протягом дня бойовики здійснили два провокаційні обстріли позицій сил АТО. Обидві порушення режиму перемир'я відбулися на донецькому напрямку.
"У передмісті Авдіївки ворог понад годину вів прицільний вогонь по наших оборонних укріпленнях з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також у районі Верхньоторецького активізувалися ворожі снайпери, які обстрілювали опорні пункти української армії", - повідомили в штабі.
При цьому зазначається, що підрозділи ЗСУ забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються мінських домовленостей.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби, 23 грудня, один український військовий загинув, ще один поранений.