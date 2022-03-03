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Під аеропортом у Херсоні українські військові розбили всю ворожу техніку

Під аеропортом у Херсоні українські військові розбили всю ворожу техніку

Київ • УНН

 • 715077 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. У Херсоні під аеропортом українські військові розбили всю ворожу техніку. Про це у своєму Telegram інформує голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, пише УНН.

Цитата

“Аеропорт. За попередніми даними розбито все, що стояло, і гелікоптери і техніку і ППО”, - йдеться в повідомленні.

Додамо

Голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута закликав місцевих жителів залишатися вдома через ситуацію, яка склалася наразі в місті.

Повідомляли, що окупанти завдали жахливих збитків сфері освіти Херсонської області.

Пошкоджено 3 дитячі садки, 6 шкіл, 1 заклад профтехосвіти у Херсоні та у Новокаховській громаді.

Керівництво запевнило, що питання забезпечення області продуктами харчування та ліками потребують часу і вирішуватиметься.

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