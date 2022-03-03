Под аэропортом в Херсоне украинские военные разбили всю вражескую технику
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В Херсоне под аэропортом украинские военные разбили всю вражескую технику. Об этом в своем Telegram информирует председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, пишет УНН.
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“Аэропорт. По предварительным данным разбито все, что стояло, и вертолеты и технику и ПВО”, - говорится в сообщении.
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