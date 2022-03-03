Под аэропортом в Херсоне украинские военные разбили всю вражескую технику

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“Аэропорт. По предварительным данным разбито все, что стояло, и вертолеты и технику и ПВО”, - говорится в сообщении.

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Председатель Херсонской ОГА Геннадий Лагута призвал местных жителей оставаться дома из-за ситуации, которая сложилась сейчас в городе.

Сообщали, что оккупанты нанесли ужасный ущерб сфере образования Херсонской области.

Повреждены 3 детских сада, 6 школ, 1 заведение профтехобразования в Херсоне и в Новокаховской общине.

Руководство заверило, что вопрос обеспечения области продуктами питания и лекарствами требуют времени и будет решаться.