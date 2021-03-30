Pfizer вимагає, щоб під контрактом на поставку вакцини від COVID-19 у ПАР поставили підпис міністри

Деталі

Підписи міністрів дадуть Pfizer “впевненість в тому, що умови пункту угоди, де йдеться про відшкодування збитків, визнані урядом і будь-яка відповідальність, яка може бути встановлена, підпадає під його дію”, наводить агентство витяг з листа, направленого главою МОЗ ПАР Звеліні Мкізе міністру фінансів Тіто Мбовені. При цьому Мкізе підкреслив, що затягувати вирішення цього питання не можна, так як “більше неможливо публічно виправдовувати подальші затримки (в доставці вакцини)”.

Міністр охорони здоров’я зазначив, що вакцина почне надходити через два тижні після підписання зазначеної угоди. Президент ПАР Сіріл Рамапоса оголосив раніше в поточному місяці, що контракт з фармацевтичною групою Pfizer на поставку в країну 20 млн доз виробленої нею вакцини знаходиться в заключній стадії узгодження.

У відповідь на відповідний запит керівництво Pfizer заявило, що переговори з урядом ПАР з приводу поставок вакцини від COVID-19 носять конфіденційний характер.

Довідка

Масова вакцинація від коронавірусу почалася у ПАР 17 лютого з використанням засобу Johnson & Johnson. До поточного дня вакциновані 231 605 осіб, в першу чергу це працівники системи охорони здоров’я. Всього в ПАР виявлено 1 545 430 хворих. За цим показником країна займає першу позицію на континенті.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у ПАР 1 545 431 випадок захворювання, 52 663 людини загинули.