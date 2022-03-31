Pew Research: понад 70% американців довіряють Зеленському
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Президенту України Володимиру Зеленському довіряє 72% опитаних Pew Research Center американців. Це є найбільшим показником з-поміж усіх міжнародних лідерів. Про це зазначається у даних соціологічного дослідження, передає УНН.
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33% респондентів заявили, що мають високий рівень довіри до президента України, ще 39% зазначили, що довіряють йому певним чином. Далі в рейтингу йдуть президент Франції Еммануель Макрон (55%), канцлер Німеччини Олаф Шольц (53%), президент США Джо Байден (48%).
Позиції "антирейтингу" очолюють лідер Китаю Сі Цзіньпін, проти якого виступають 83% опитаних, а також президент росії володимир путін - проти нього висловилися 92% американців.
Дослідження проводилося з 21 по 27 березня, всього було опитано понад 3,5 тисячі респондентів.
Нагадаємо
Слова Президента України під час промови в Європарламенті надрукували на обкладинці журналу TIME.