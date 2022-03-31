Pew Research: более 70% американцев доверяют Зеленскому

Детали

33% респондентов заявили, что имеют высокий уровень доверия к президенту Украины, еще 39% отметили, что доверяют ему определенным образом. Далее в рейтинге идут президент Франции Эммануэль Макрон (55%), канцлер Германии Олаф Шольц (53%), президент США Джо Байден (48%).

Позиции "антирейтинга" возглавляют лидер Китая Си Цзиньпин, против которого выступают 83% опрошенных, а также президент россии владимир путин - против него высказались 92% американцев.

Исследование проводилось с 21 по 27 марта, всего было опрошено более 3,5 тысячи респондентов.

Напомним

Слова Президента Украины во время речи в Европарламенте напечатали на обложке журнала TIME.