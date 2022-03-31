Pew Research: более 70% американцев доверяют Зеленскому
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяет 72% опрошенных Pew Research Center американцев. Это является наибольшим показателем среди всех международных лидеров. Об этом отмечается в данных социологического исследования, передает УНН.
Детали
33% респондентов заявили, что имеют высокий уровень доверия к президенту Украины, еще 39% отметили, что доверяют ему определенным образом. Далее в рейтинге идут президент Франции Эммануэль Макрон (55%), канцлер Германии Олаф Шольц (53%), президент США Джо Байден (48%).
Позиции "антирейтинга" возглавляют лидер Китая Си Цзиньпин, против которого выступают 83% опрошенных, а также президент россии владимир путин - против него высказались 92% американцев.
Исследование проводилось с 21 по 27 марта, всего было опрошено более 3,5 тысячи респондентов.
Напомним
Слова Президента Украины во время речи в Европарламенте напечатали на обложке журнала TIME.