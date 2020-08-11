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Мінекономрозвитку представило програми підтримки агросектору на 2021-2023 роки

Мінекономрозвитку представило програми підтримки агросектору на 2021-2023 роки

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. На наступні три роки Мінекономіки підготувало низку програм підтримки агросектору, зокрема підтримку заходів з АПК, підтримку фермерства та картоплярства. Про це заявив під час відкриття виставки Agro 2020 міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, передає кореспондент УНН.

"Згідно бюджетного законодавства на підтримку агросектору може направлятися до 1% ВВП. Наш розрахунок представлений по максимуму і ми будемо його активно опрацьовувати з ВРУ і бюджетним комітетом. З тих програм, які тут є, деякі продовжуються з минулого року, деякі будуть запропоновані нові", - сказав Петрашко, представляючи програми на 2021-2023 роки.

Так, передбачається наступне фінансування програм:

▪️ фінансова підтримка заходів в АПК на 2021-2023 роки – 2253 млн грн, 2138 млн грн, 2166 млн грн відповідно;
▪️ підтримка виробництва нішевих культур на 2021-2023 роки – 295 млн грн щороку;
▪️ підтримка фермерства на 2021-2023 роки – 727 млн грн, 772 млн грн, 943 млн грн відповідно;

Окрім того, передбачається виділення коштів на підтримку картоплярства, тваринництва та часткової компенсації с/г техніки. Всі напрямки підтримки на 2021-2023 роки обійдуться у 8442 млн грн, 8480 млн грн та 8988 млн грн відповідно.

Нагадаємо, за інформацією Мінекономіки, наразі держава за програмою компенсації вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва вже спрямувала 716 млн грн для майже 1,5 тис. аграріїв.

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