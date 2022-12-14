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Петиція з вимогою ветувати реформу містобудування зібрала понад 25 тисяч підписів

Петиція з вимогою ветувати реформу містобудування зібрала понад 25 тисяч підписів

Київ • УНН

 • 690924 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Петиція до президента України Володимира Зеленського із закликом накласти вето на закон №5655 щодо реформування галузі містобудування набрала понад 25 тисяч необхідних для розгляду підписів, передає УНН.

Деталі

Петицію було створено 12 грудня, автор — Проценко Владислав Ігорович.

“Нові містобудівні норми під виглядом лібералізації містобудівної сфери та пришвидшення будівництв фактично розв’язують руки великим забудовникам, яким тепер не доведеться проходити перевірки від органів місцевого самоврядування. Перевірки будівництв та документації за цим проєктом можуть бути здійснені приватними фірмами, а роль головних архітекторів міст у цьому процесі значно обмежується. Окрім цього пропонується створити “Містобудівну палату” при Міністерстві розвитку регіонів, повноваження якої дуже схожі з сумнозвісною “Тендерною Палатою”, — зазначається в петиції.

Автор також додав, що закон пришвидшить процес хаотичної забудови міст і паплюження історичних пам’яток в Україні.

Нагадаємо 

Верховна Рада ухвалила резонансний законопроект 5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності.

Документ ще на початку розгляду викликав дискусії. Серед тих, хто виступав проти його ухвалення були й архітектори.

Так, на думку заступниці голови Архітектурної палати України Анни Кирій, законопроект буквально знищує авторське право в цій галузі. Адже забудовник зможе змінювати архітектора хоч щодня, міняти проектну документацію без погоджень з автором проекту.

У той же час у "Слузі народу" зазначають, що законопроєкт №5655 враховує зауваження НАЗК, які виникли після прийняття документу у першому читанні. З рекомендацією ухвалити проєкт закону в цілому виступили профільні міністерства – Мінцифри та Мінрегіон.

Українські Національні Новини

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