Петиция с требованием ветировать реформу градостроительства собрала более 25 тысяч подписей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом наложить вето на закон №5655 о реформировании отрасли градостроительства набрала более 25 тысяч необходимых для рассмотрения подписей, передает УНН.
Детали
Петиция была создана 12 декабря, автор — Проценко Владислав Игоревич.
“Новые градостроительные нормы под видом либерализации градостроительной сферы и ускорения строек фактически развязывают руки большим застройщикам, которым теперь не придется проходить проверки от органов местного самоуправления. Проверки строек и документации по этому проекту могут быть осуществлены частными фирмами, а роль главных архитекторов городов в этом процессе значительно ограничивается. Кроме этого предлагается создать “Градостроительную палату” при Министерстве развития регионов, полномочия которой очень схожи с печально известной “Тендерной Палатой”, — отмечается в петиции.
Автор также добавил, что закон ускорит процесс хаотической застройки городов и осквернение исторических памятников в Украине.
Напомним
Верховная Рада приняла резонансный законопроект 5655 о реформировании сферы градостроительной деятельности.
Документ еще в начале разбирательства вызвал дискуссии. Среди выступавших против его принятия были и архитекторы.
Так, по мнению заместителя главы Архитектурной палаты Украины Анны Кирий, законопроект буквально уничтожает авторское право в этой области. Ведь застройщик сможет менять архитектора хоть каждый день, менять проектную документацию без согласований с автором проекта.
В то же время в "Слуге народа" отмечают, что законопроект №5655 учитывает замечания НАПК, возникшие после принятия документа в первом чтении. С рекомендацией принять проект закона в целом выступили профильные министерства – Минцифры и Минрегион.