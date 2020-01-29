Петиція про скасування абонплати за транспортування газу набрала необхідну кількість голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Петиція до Президента України Володимира Зеленського щодо скасування ухваленою НКРЕКП абонплати за транспортування газу набрала необхідну кількість голосів. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт Глави держави.
"Вимагаємо негайно скасувати ухвалу НКРЕКП про так звану "абонплату за транспортування газу", як таку, що є грабіжницькою та здирницькою, та оскільки вона є ні чим іншим, як спробою висмоктати додаткові гроші з народу крадіям-Фірташам до кишені й не ґрунтується на жодних економічних розрахунках! Ми самі власним коштом прокладали собі газ у хати і вже заплатили десятки тисяч гривень за ці підключення! Згадана ухвала - це нахабний та цинічний грабунок народу", - йдеться у тексті петиції №22/083148-еп.
Так, петиція набрала 30 459 голосів з 25 000 потрібних.
Нагадаємо, Асоціація газового ринку України повідомила, що після запровадження НКРЕКП нових тарифів для АТ “Укртрансгаз” в кожній області України діятиме своя ціна на газ для побутових споживачів. Так, передбачається, що споживачі (у т.ч. побутові) газу сплачуватимуть за послуги транспортування газу газотранспортною системою фіксовану ставку (фактично абонплату), у розмірі 157,19 грн за тис. куб. м. (без ПДВ).