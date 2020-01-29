Петиция об отмене абонплаты за транспортировку газа набрала необходимое количество голосов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Петиция к Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отмене принятой НКРЭКУ абонплаты за транспортировку газа набрала необходимое количество голосов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Главы государства.
"Требуем немедленно отменить постановление НКРЭКУ о так называемой "абонплате за транспортировку газа", как такую, которая является грабительской и вымогательской, и поскольку она является ни чем иным, как попыткой высосать дополнительные деньги из народа ворам-Фирташам в карман и не основывается ни на каких экономических расчетах! Мы сами за свой счет прокладывали себе газ в дома и уже заплатили десятки тысяч гривен за эти подключения! Упомянутое решение - это наглый и циничный грабеж народа", - говорится в тексте петиции №22/083148-эп.
Так, петиция набрала 30 459 голосов из 25 000 нужных.
Напомним, Ассоциация газового рынка Украины сообщила, что после введения НКРЭКУ новых тарифов для АО "Укртрансгаз" в каждой области Украины будет действовать своя цена на газ для бытовых потребителей. Так, предполагается, что потребители (в т.ч. бытовые) газа будут платить за услуги транспортировки газа по газотранспортной системе фиксированную ставку (фактически абонплату), в размере 157,19 грн за тыс. куб. м. (без НДС).