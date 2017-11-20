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Первомайську ГЕС планують оцінити для приватизації

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Фонд державного майна України оголосив конкурс з відбору компанії оціночної діяльності для визначення вартості єдиного майнового комплексу Первомайської гідроелектростанції у Миколаївській області. Про це повідомив керівник ФДМУ Віталій Трубаров, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

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За словами Віталія Трубарова, ГЕС оцінюється з метою приватизації за принципом аукціону.

"Конкурс пропозицій оцінювачів відбудеться 6 грудня. Комісією будуть розглядатися пропозиції, що не перевищують 50 тис. грн. Документи можна подавати до 30 листопада", - зазначив керівник ФДМУ.

Нагадаємо, "Турбоатом" готують до приватизації.

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