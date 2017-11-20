Первомайську ГЕС планують оцінити для приватизації

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фонд держмайна пропонує розширити список об’єктів для приватизації

За словами Віталія Трубарова, ГЕС оцінюється з метою приватизації за принципом аукціону.

"Конкурс пропозицій оцінювачів відбудеться 6 грудня. Комісією будуть розглядатися пропозиції, що не перевищують 50 тис. грн. Документи можна подавати до 30 листопада", - зазначив керівник ФДМУ.

Нагадаємо, "Турбоатом" готують до приватизації.