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Перший візит британської королівської особи з 2014 року: до Києва прибула герцогиня Единбурзька

Перший візит британської королівської особи з 2014 року: до Києва прибула герцогиня Единбурзька

Київ • УНН

 • 38457 перегляди

Герцогиня Единбурзька Софі Гелен відвідала Україну вперше з моменту вторгнення росії, де зустрілася з жертвами сексуального насильства та катувань, пов'язаних з конфліктом, примусово депортованими дітьми, а також продемонструвала солідарність з жертвами російської агресії.

Вперше від початку вторгнення росії, до України прибули представники британської королівської родини. До країни з одноденним візитом прибула Герцогиня Единбурзька Софі Гелен. Про це пише УНН з посиланням на Суспільне.

Деталі 

Софі Генел - активістка британської ініціативи "Запобігання сексуальному насильству під час конфлікту". Своїм візитом герцогиня прагнула продемонструвати свою солідарність із жертвами сексуального насильства та тортур, які постраждали через війну.

У Києві герцогиня Единбурзька зустрілася з людьми, які пережили сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, і тортури та погодилися поділитися своїми історіями.

Вона також зустрілася з дітьми, яких вдалося безпечно повернути в Україну після насильницького розлучення з родинами та депортації Росією.

Сьогодні був щасливий день, бо я нарешті змогла потрапити в Україну. І я дуже рада бути тут під час свого першого візиту. Але це водночас і сумний день тому що, звичайно, це означає, що поки я тут, я дізнавалася усе більше про ситуацію в усіх її реаліях, які, звичайно, сумні. Людська ціна війни дуже реальна, і я знаю, що всі тут відчувають це дуже гостро

— сказала Софі Гелен.

Жертви насильства, скоєного російськими солдатами, найближчим часом мають отримати відшкодування - ЗМІ26.04.24, 16:17 • 109025 переглядiв

Доповнення

Також герцогиня зустрілася з Володимиром та Оленою Зеленськими, щоб обговорити найефективніші способи підтримки тих, хто пережив сексуальне насильство під час війни.

За словами герцогині, для неї важливо було зустрітися з першою леді Оленою Зеленською і відзначити її зусилля щодо "облаштування центрів, куди постраждалі можуть звертатися, аби знайти підтримку і рухатися вперед, де про них піклуватися".

Крім того, на її думку, важливим є те, як наразі в Україні відбувається документування злочинів російської армії на ранніх стадіях.

Також герцогиня зустрілася з мешканцями Ірпеня й Бучі — і відзначила, "як вони допомагають своїм громадам у часи великого відчаю та потреби".

Я заберу їхні історії із собою додому — у своєму серці

— сказала вона.

Нагадаємо

Представниця Координаційного штабу Вікторія Цимбалюк заявив, що російські загарбники систематично порушують права людини на окупованих територіях, - катують, вчиняють сексуальне насильство, організовують викрадення тисяч дітей з України та депортують цілі родини.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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