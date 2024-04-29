Первый визит британской королевской особы с 2014 года: в Киев прибыла герцогиня Эдинбургская

Впервые с начала вторжения России, в Украину прибыли представители британской королевской семьи. В страну с однодневным визитом прибыла Герцогиня Эдинбургская Софи Хелен. Об этом пишет УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

Софи Генел - активистка британской инициативы "Предотвращение сексуального насилия во время конфликта". Своим визитом герцогиня стремилась продемонстрировать свою солидарность с жертвами сексуального насилия и пыток, пострадавшими из-за войны.

В Киеве герцогиня Эдинбургская встретилась с людьми, которые пережили сексуальное насилие, связанное с конфликтом, и пытки и согласились поделиться своими историями.

Она также встретилась с детьми, которых удалось безопасно вернуть в Украину после насильственного развода с семьями и депортации Россией.

Сегодня был счастливый день, потому что я наконец смогла попасть в Украину. И я очень рада быть здесь во время своего первого визита. Но это одновременно и грустный день потому что, конечно, это означает, что пока я здесь, я узнавала все больше о ситуации во всех ее реалиях, которые, конечно, печальные. Человеческая цена войны очень реальна, и я знаю, что все здесь чувствуют это очень остро - сказала Софи Хелен.

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Также герцогиня встретилась с Владимиром и Еленой Зеленскими, чтобы обсудить самые эффективные способы поддержки тех, кто пережил сексуальное насилие во время войны.

По словам герцогини, для нее важно было встретиться с первой леди Еленой Зеленской и отметить ее усилия по "обустройству центров, куда пострадавшие могут обращаться, чтобы найти поддержку и двигаться вперед, где о них заботиться".

Кроме того, по ее мнению, важно то, как сейчас в Украине происходит документирование преступлений российской армии на ранних стадиях.

Также герцогиня встретилась с жителями Ирпеня и Бучи - и отметила, "как они помогают своим общинам во времена большого отчаяния и нужды".

Я заберу их истории с собой домой - в своём сердце - сказала она.

Напомним,

Представительница Координационного штаба Виктория Цимбалюк заявил, что российские захватчики систематически нарушают права человека на оккупированных территориях, - пытают, совершают сексуальное насилие, организуют похищение тысяч детей из Украины и депортируют целые семьи.