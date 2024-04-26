Жертвы насилия, совершенного российскими солдатами, в ближайшее время должны получить возмещение - СМИ

Первые компенсационные выплаты жертвам сексуального насилия в военное время в Украине будут осуществлены в течение следующих нескольких недель. Об этом говорится в статье The Guardian, передает УНН.

Детали

Первые компенсационные выплаты жертвам изнасилований, совершенных российскими солдатами во время вторжения в Украину, будут осуществлены в течение следующих нескольких недель, говорится в статье. Издание приводит слова первой леди Елены Зеленской, которая сказала, что в этом году до 500 украинцев, пострадавших от сексуального насилия во время военных действий, получат промежуточные компенсации, включая финансовую, медицинскую и психологическую поддержку.

Отмечается также, что возмещение жертвам грубых нарушений прав человека, в частности жертвам сексуального насилия во время войны, - это не только экономическая поддержка, но и восстановление справедливости.

По данным Глобального фонда пострадавших от сексуального насилия, который администрирует проект с Украиной на средства правительств стран-доноров, это будет первый случай, когда жертвам насилия будет присуждено возмещение во время продолжающихся военных действий.

По словам директора фонда Эстер Дингеманс, схема возмещения предлагает подтверждение и официальное признание того, что произошло с пострадавшими.

При этом неизвестным остается общее количество украинцев, пострадавших от сексуального насилия со стороны российских сил, поскольку большинство пострадавших не сообщают о преступлениях. По оценкам Глобального фонда пострадавших, оно исчисляется тысячами.

рф системно нарушает права человека, устраивает пытки и сексуальное насилие на оккупированных территориях - представитель Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными