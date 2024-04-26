Жертвы насилия, совершенного российскими солдатами, в ближайшее время должны получить возмещение - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
  •  16050 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  101334 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  103733 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  104087 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  70318 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  72164 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  152668 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167616 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  172093 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151240 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

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25 апреля 2024, 11:04  •  172978 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

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Жертвы насилия, совершенного российскими солдатами, в ближайшее время должны получить возмещение - СМИ

Первые компенсационные выплаты жертвам насилия, совершенного российскими солдатами во время вторжения в Украину, будут осуществлены в течение следующих нескольких недель. Ожидается, что в этом году финансовая, медицинская и психологическая поддержка будет оказана около 500 украинцам, пострадавшим от сексуального насилия во время войны.

Война •   •  45401 просмотра
Жертвы насилия, совершенного российскими солдатами, в ближайшее время должны получить возмещение - СМИ

Льготные цены на электроэнергию для украинцев продлевают - Шмыгаль

Украинское правительство решило продлить льготную цену на электроэнергию 2,64 грн за киловатт для населения до 31 мая и льготную цену на газ 7,96 грн за кубометр для населения до конца лета.

Экономика •   •  39659 просмотра
Льготные цены на электроэнергию для украинцев продлевают - Шмыгаль

Украина и Латвия обсудили увеличение совместного производства беспилотников - Кулеба

Украина и Латвия обсудили увеличение совместного производства беспилотников.

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Украина и Латвия обсудили увеличение совместного производства беспилотников - Кулеба

Министр обороны Ирана заявил, что отношения с рф выходят на новый уровень

Иран и россия договариваются углублять и расширять свои отношения до нового уровня.

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Министр обороны Ирана заявил, что отношения с рф выходят на новый уровень

Силы обороны отбили пять штурмов россиян на левобережье Херсонщины и Ореховском направлении

Украинские военные отбили пять российских атак на левобережье Херсонской области и Ореховском направлении, сорвав попытки россиян вытеснить их с занимаемых позиций.

Война •   •  27309 просмотра
Силы обороны отбили пять штурмов россиян на левобережье Херсонщины и Ореховском направлении

Заповедник "Аскания-Нова", который находится в оккупации, находится в критическом состоянии - Центр нацсопротивления

Природный заповедник "Аскания-Нова" в оккупированной Россией Украине находится в критическом состоянии из-за действий оккупантов, в частности охоты на уникальных животных, похищения животных в россию и Крым, угрозы пожаров и повреждений от боевых действий и военной техники.

Война •   •  23672 просмотра
Заповедник "Аскания-Нова", который находится в оккупации, находится в критическом состоянии - Центр нацсопротивления

Посевная-2024: в Украине засеяно уже 2,4 млн га зерна

Во время весенней посевной кампании на подконтрольной Украине территории украинские фермеры засеяли 2,4 миллиона гектаров яровыми культурами, в частности кукурузой, ячменем, пшеницей, горохом и овсом.

Экономика •   •  21096 просмотра
Посевная-2024: в Украине засеяно уже 2,4 млн га зерна

ГУР осуществило кибератаку на ресурсы российской партии власти "единая россия" - источник

Главное управление разведки министерства обороны Украины осуществило кибератаку на ресурсы российской правящей партии "единая россия", в результате чего часть их серверов и доменов вышла из строя.

Война •   •  19834 просмотра
ГУР осуществило кибератаку на ресурсы российской партии власти "единая россия" - источник

Норвегия выделяет 13,7 млн долл. на обслуживание танков Leopard для Украины

Норвегия выделит до 150 миллионов норвежских крон (13,7 миллиона долларов США) на техническое обслуживание подаренных Украине танков Leopard в Польше.

Война •   •  19812 просмотра
Норвегия выделяет 13,7 млн долл. на обслуживание танков Leopard для Украины

Глава Пентагона: "Рамштайн" сосредоточится на усилении ПВО Украины, наряду с необходимыми ей перехватчиками, артиллерией и бронетехникой

На встрече в формате Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что партнеры сосредоточатся на усилении противовоздушной обороны Украины путем предоставления большего количества систем противовоздушной обороны, ракет-перехватчиков, артиллерии и бронетехники, чтобы помочь Украине защитить своих граждан и вернуть оккупированные территории.

Война •   •  8548 просмотра
Глава Пентагона: "Рамштайн" сосредоточится на усилении ПВО Украины, наряду с необходимыми ей перехватчиками, артиллерией и бронетехникой