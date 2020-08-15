Перший турнір з початку пандемії: тенісист Стаховський отримав суперника
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Першим офіційним турніром в чоловічому тенісу з початку пандемії коронавірусу стане великий челленджер, який пройде в столиці Чехії Празі, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".
У першому колі турніру лідер збірної України Сергій Стаховський зіграє проти 19-річного чеха Томаша Махача, який обіймає 256 місце в світовому рейтингу.
Переможця цього поєдинку у другому раунді чекає восьмий сіяний Ілля Івашко з Білорусі (138 в АТР).
Відзначимо, також, що у парній сітці Стаховський зіграє разом з чехом Іржи Весели. У стартовому матчі на них чекає протистояння з дуетом Блаж Рола (Словенія)/Стівен Дієз (Канада).
Додамо, чоловічий тур АТР був призупинений 12 березня.
Нагадаємо, тенісистка Цуренко через травму припинила виступи на турнірі у Празі.