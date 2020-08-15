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Перший турнір з початку пандемії: тенісист Стаховський отримав суперника

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Першим офіційним турніром в чоловічому тенісу з початку пандемії коронавірусу стане великий челленджер, який пройде в столиці Чехії Празі, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".

У першому колі турніру лідер збірної України Сергій Стаховський зіграє проти 19-річного чеха Томаша Махача, який обіймає 256 місце в світовому рейтингу.

Переможця цього поєдинку у другому раунді чекає восьмий сіяний Ілля Івашко з Білорусі (138 в АТР).

Відзначимо, також, що у парній сітці Стаховський зіграє разом з чехом Іржи Весели. У стартовому матчі на них чекає протистояння з дуетом Блаж Рола (Словенія)/Стівен Дієз (Канада).

Додамо, чоловічий тур АТР був призупинений 12 березня.

Нагадаємо, тенісистка Цуренко через травму припинила виступи на турнірі у Празі.

Українські Національні Новини

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