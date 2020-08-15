Первый турнир с начала пандемии: теннисист Стаховский получил соперника
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Первым официальным турниром в мужском теннисе с начала пандемии коронавируса станет большой челленджер, который пройдет в столице Чехии Праге, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
В первом круге турнира лидер сборной Украины Сергей Стаховский сыграет против 19-летнего чеха Томаша Махача, который занимает 256 место в мировом рейтинге.
Победителя этого поединка во втором раунде ждет восьмой сеяный Илья Ивашко из Беларуси (138 в АТР).
Отметим также, что в парной сетке Стаховский сыграет вместе с чехом Иржи Веселы. В стартовом матче их ждет противостояние с дуэтом Блаж Рола (Словения)/Стивен Диез (Канада).
Добавим, мужской тур АТР был приостановлен 12 марта.
Напомним, теннисистка Цуренко из-за травмы прекратила выступления на турнире в Праге.