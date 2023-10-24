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The Guardian

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Перший протест за 47 років: в Ісландії жінки разом з прем'єркою страйкують через гендерний розрив в оплаті праці

Київ • УНН

 • 125350 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. В Ісландії відбувається перший за багато років жіночий страйк, у якому бере участь прем'єр-міністерка країни Катрін Якобсдоттір. Як повідомляє BBC, десятки тисяч жінок в країні відмовились працювати у вівторок на знак протесту проти різниці в оплаті праці та насильства, передає УНН.

Перший протест за 47 років: в Ісландії жінки разом з прем'єркою страйкують через гендерний розрив в оплаті праці

Деталі

Повідомляється, що анонсований протест став першим повноденним страйком жінок з 1975 року. Жінок і небінарних людей закликали відмовитися від оплачуваної та неоплачуваної роботи у вівторок, включаючи домашні справи. Прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір підтримала ініціативу протестувальників.

Цитата

"Цього дня я не працюватиму, як і всі жінки (в кабінеті)", - заявила Якобсдоттір веб-сайту mbl.is напередодні протесту. "Я закрию робочі місця", - додала вона після попереднього засідання уряду Ісландії.

Разом з тим, становище жінок на ринку праці в Ісландії та гендерна рівність у країні є такою, як ніде у світі, - такий висновок робить BBC на основі дослідження.

Наприклад, за даними Профспілки вчителів Ісландії, жінки становлять більшість освітян на всіх рівнях освітньої системи, включаючи 94% вихователів дитячих садків. Також жінки становлять більшість (80%) серед працівників Національної університетської лікарні Ісландії.

Колишній президент Ісландії Віґдіс Фіннбогадоттір раніше повідомляла британській службі новин, що страйк 1975 року був «першим кроком у звільненні жінок в Ісландії» - і саме ця подія проклала шлях для обрання її главою держави.

Тим часом чинна прем’єр-міністерка Ісландії також очолила міжнародну жіночу мирну ініціативу разом із прем’єр-міністром Барбадосу та провідними жінками в лавах ООН.

Катрін Якобсдоттір та інші представники міжнародних інституцій приєдналися до закликів припинити кровопролиття та дозволити гуманітарну допомогу без зволікань.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що Кабінет міністрів України затвердив Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року.

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