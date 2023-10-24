Перший протест за 47 років: в Ісландії жінки разом з прем'єркою страйкують через гендерний розрив в оплаті праці

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. В Ісландії відбувається перший за багато років жіночий страйк, у якому бере участь прем'єр-міністерка країни Катрін Якобсдоттір. Як повідомляє BBC, десятки тисяч жінок в країні відмовились працювати у вівторок на знак протесту проти різниці в оплаті праці та насильства, передає УНН.