Первый протест за 47 лет: в Исландии женщины вместе с премьером бастуют из-за гендерного разрыва в оплате труда
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Исландии проходит первая за много лет женская забастовка, в которой участвует премьер-министр страны Катрин Якобсдоттир. Как сообщает BBC, десятки тысяч женщин в стране отказались работать во вторник в знак протеста против разницы в оплате труда и насилия, передает УНН.
Детали
Сообщается, что анонсированный протест стал первой полнодневной забастовкой женщин с 1975 года. Женщин и небинарных людей призвали отказаться от оплачиваемой и неоплачиваемой работы во вторник, включая домашние дела. Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир поддержала инициативу протестующих.
Цитата
"В этот день я не буду работать, как и все женщины (в кабинете)", - заявила Якобсдоттир веб-сайту mbl.is накануне протеста. "Я закрою рабочие места", - добавила она после предыдущего заседания правительства Исландии.
Вместе с тем, положение женщин на рынке труда в Исландии и гендерное равенство в стране является таким, как нигде в мире, - такой вывод делает BBC на основе исследования.
Например, по данным Профсоюза учителей Исландии, женщины составляют большинство педагогов на всех уровнях образовательной системы, включая 94% воспитателей детских садов. Также женщины составляют большинство (80%) среди работников Национальной университетской больницы Исландии.
Бывший президент Исландии Вигдис Финнбогадоттир ранее сообщала британской службе новостей, что забастовка 1975 года была «первым шагом в освобождении женщин в Исландии» - и именно это событие проложило путь для избрания её главой государства.
Тем временем действующий премьер-министр Исландии также возглавила международную женскую мирную инициативу вместе с премьер-министром Барбадоса и ведущими женщинами в рядах ООН.
Катрин Якобсдоттир и другие представители международных институтов присоединились к призывам прекратить кровопролитие и разрешить гуманитарную помощь без промедления.
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что Кабинет министров Украины утвердил Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда на период до 2030 года.