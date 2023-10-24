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Первый протест за 47 лет: в Исландии женщины вместе с премьером бастуют из-за гендерного разрыва в оплате труда

Киев • УНН

 • 125350 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В Исландии проходит первая за много лет женская забастовка, в которой участвует премьер-министр страны Катрин Якобсдоттир. Как сообщает BBC, десятки тысяч женщин в стране отказались работать во вторник в знак протеста против разницы в оплате труда и насилия, передает УНН.

Первый протест за 47 лет: в Исландии женщины вместе с премьером бастуют из-за гендерного разрыва в оплате труда

Детали

Сообщается, что анонсированный протест стал первой полнодневной забастовкой женщин с 1975 года. Женщин и небинарных людей призвали отказаться от оплачиваемой и неоплачиваемой работы во вторник, включая домашние дела. Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир поддержала инициативу протестующих.

Цитата

"В этот день я не буду работать, как и все женщины (в кабинете)", - заявила Якобсдоттир веб-сайту mbl.is накануне протеста. "Я закрою рабочие места", - добавила она после предыдущего заседания правительства Исландии.

Вместе с тем, положение женщин на рынке труда в Исландии и гендерное равенство в стране является таким, как нигде в мире, - такой вывод делает BBC на основе исследования.

Например, по данным Профсоюза учителей Исландии, женщины составляют большинство педагогов на всех уровнях образовательной системы, включая 94% воспитателей детских садов. Также женщины составляют большинство (80%) среди работников Национальной университетской больницы Исландии.

Бывший президент Исландии Вигдис Финнбогадоттир ранее сообщала британской службе новостей, что забастовка 1975 года была «первым шагом в освобождении женщин в Исландии» - и именно это событие проложило путь для избрания её главой государства.

Тем временем действующий премьер-министр Исландии также возглавила международную женскую мирную инициативу вместе с премьер-министром Барбадоса и ведущими женщинами в рядах ООН.

Катрин Якобсдоттир и другие представители международных институтов присоединились к призывам прекратить кровопролитие и разрешить гуманитарную помощь без промедления.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что Кабинет министров Украины утвердил Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда на период до 2030 года.

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