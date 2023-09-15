Уряд затвердив Нацстратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці

Цитата

«Затверджено Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року та операційний план заходів з її реалізації на 2023-2025 роки», - написав Мельничук у Telegram.

Контекст

Міністерство освіти і науки України повідомляло раніше, що команда МОН запроваджує, зокрема, такі кроки для досягнення гендерної рівності:



збір та аналіз статистичних даних, розподілених за статтю;



забезпечення антидискримінаційних стандартів та експертизи освітнього контенту, підтримка модельних освітніх програм із гендерно чутливим компонентом, розроблення пілотних алгоритмів запобігання гендерно обумовленому, зокрема сексуальному насильству, реагування на нього; створення у закладах освіти більш безпечного середовища для жінок та дівчат;



проведення у закладах освіти тренінгів, семінарів та курсів, підтримка галузевих наукових досліджень, залучення фахівців із гендерної проблематики до обміну досвідом і створення мереж взаємодії та співпраці для формування середовища, вільного від стереотипів та упереджень у сфері гендерної професійної сегрегації;



запровадження інформаційних кампаній щодо підвищення обізнаності про проблеми сегрегації в освіті і професії та шляхи їхнього подолання, створення майданчиків для широкого експертного та суспільного обговорення проблем і їхнього вирішення;



Доповнення

В серпні 2023 року повідомлялося, що за останні 7 років розрив між зарплатами чоловіків і жінок в Україні скоротився на 7,4%.