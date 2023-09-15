Правительство утвердило Нацстратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Кабинет министров Украины утвердил Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда на период до 2030 года. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Цитата
«Утверждена Национальная стратегия преодоления гендерного разрыва в оплате труда на период до 2030 года и операционный план мероприятий по ее реализации на 2023-2025 годы», - написал Мельничук в Telegram.
Контекст
Министерство образования и науки Украины сообщало ранее, что команда МОН вводит, в частности, такие шаги для достижения гендерного равенства:
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- сбор и анализ статистических данных, распределенных по полу;
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- обеспечение антидискриминационных стандартов и экспертизы образовательного контента, поддержка модельных образовательных программ с гендерно чувствительным компонентом, разработка пилотных алгоритмов предотвращения гендерно обусловленного, в частности сексуального насилия, реагирования на него; создание в учебных заведениях более безопасной среды для женщин и девушек;
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- проведение в учебных заведениях тренингов, семинаров и курсов, поддержка отраслевых научных исследований, привлечение специалистов по гендерной проблематике к обмену опытом и создание сетей взаимодействия и сотрудничества для формирования среды, свободной от стереотипов и предубеждений в сфере гендерной профессиональной сегрегации;
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- внедрение информационных кампаний по повышению осведомленности о проблемах сегрегации в образовании и профессии и путях их преодоления, создание площадок для широкого экспертного и общественного обсуждения проблем и их решения;
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Дополнение
В августе 2023 года сообщалось, что за последние 7 лет разрыв между зарплатами мужчин и женщин в Украине сократился на 7,4%.