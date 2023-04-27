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Перший погляд на "Дюна 2": Vanity Fair поділилося яскравими ексклюзивними кадрами

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Видання Vanity Fair поділилося декількома яскравими новими фотографіями з майбутнього науково-фантастичного фільму режисера Дені Вільньова "Дюна 2" (Dune: Part Two), пише УНН.

Деталі

Сиквел науково-фантастичної адаптації Дені Вільньова "Дюна" з Тімоті Шаламе та Зендеєю у головних ролях повертає глядачів на Арракіс, у час, коли насувається епічна війна за галактику - і Флоренс П'ю, Остін Батлер та Лея Сейду приєднуються до битви.

П'ю з'являється у всесвіті Дені Вільньова як принцеса Ірулан, дочка верховного правителя галактики, імператора Шаддама IV. Відповідна роль для зірки, номінованої на "Оскар", яку режисер описує як "королівську за своєю суттю".

Батлера шанувальники зустрінуть в образі смертоносного принца Харконнена Фейда-Раути - і, так, він буде лисим. Вільньов тримає повне розкриття свого персонажа в таємниці, але каже, що глядачі можуть очікувати "щось середнє між психопатом, серійним убивцею-соціопатом та Міком Джаггером".

Режисер Дені Вільньов каже, що "Дюна 2" - це "воєнний епічний бойовик", але не називає його продовженням. "Це друга частина, - каже він. - Є різниця".

Старт прокату стрічки очікується 3 листопада.

Нагадаємо

Фільм "Дюна" був номінований на 10 премій "Оскар", у тому числі Найкращий фільм і здобув 6 з них: Найкраща операторська робота, Найкращий звук, Найкраща робота художника-постановника, Найкращі візуальні ефекти, Найкращий саундтрек, Найкращий монтаж.

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