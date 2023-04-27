Первый взгляд на "Дюна 2": Vanity Fair поделилось яркими эксклюзивными кадрами

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Издание Vanity Fair поделилось несколькими яркими новыми фотографиями из будущего научно-фантастического фильма режиссера Дени Вильнёва "Дюна 2" (Dune: Part Two), пишет УНН.

Детали

Сиквел научно-фантастической адаптации Дени Вильнёва "Дюна" с Тимоти Шаламе и Зендеей в главных ролях возвращает зрителей на Арракис, во время, когда надвигается эпическая война за галактику - и Флоренс Пью, Остин Батлер и Лея Сейду присоединяются к битве.

Пью появляется во вселенной Дени Вильнёва как принцесса Ирулан, дочь верховного правителя галактики, императора Шаддама IV. Подходящая роль для звезды, номинированной на "Оскар", которую режиссер описывает как "королевскую по своей сути".

Батлера поклонники встретят в образе смертоносного принца Харконнена Фейда-Рауты - и, да, он будет лысым. Вильнёв держит полное раскрытие своего персонажа в тайне, но говорит, что зрители могут ожидать "нечто среднее между психопатом, серийным убийцей-социопатом и Миком Джаггером".

Режиссер Дени Вильнёв говорит, что "Дюна 2" - это "военный эпический боевик", но не называет его продолжением. "Это вторая часть, - говорит он. - Есть разница".

Старт проката ленты ожидается 3 ноября.

Напомним

Фильм "Дюна" был номинирован на 10 премий "Оскар", в том числе Лучший фильм и получил 6 из них: Лучшая операторская работа, Лучший звук, Лучшая работа художника-постановщика, Лучшие визуальные эффекты, Лучший саундтрек, Лучший монтаж.

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