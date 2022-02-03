Перший міністр Північної Ірландії подав у відставку через правила торгівлі після Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Перший міністр Північної Ірландії подав у відставку на знак протесту проти правил торгівлі після Brexit, наступного дня після того, як інший міністр спробував зупинити деякі перевірки агропродовольчих товарів, що надходять з решти Сполученого Королівства, що викликало гнів Європейського Союзу. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
Деталі
Рішення Пола Гівана може ускладнити переговори між ЄС і Великою Британією про перегляд протоколу Північної Ірландії, що викликає політичні розбіжності, що регулює таку торгівлю, який був узгоджений Лондоном у рамках його виходу з ЄС два роки тому.
Протокол залишив Північну Ірландію на єдиному ринку товарів ЄС, щоб зберегти політично чутливий відкритий кордон із державою-членом ЄС Ірландією. Однак при цьому він створив ефективний кордон в Ірландському морі, розлютивши пробританські профспілки, що виступають за Brexit в провінції, і спонукавши британський уряд спробувати переписати угоду, під якою вона підписалася.
Напруженість через домовленості знову спалахнула, коли міністр сільського господарства Едвін Путс, як і Гіван, член Демократичної юніоністської партії (DUP), що виступає за Brexit, наказав припинити перевірку агропродовольчих товарів.
Наказ Путса не був негайно виконаний. Його відомство заявило, що офіційні особи не відмовилися від інструкції, але "розглядають ширші наслідки виконання прохання міністра". Торгові органи повідомили, що товари все ще перевіряються у портах Північної Ірландії.
DUP протягом декількох місяців погрожував зірвати перевірки та регіональне керівництво через протидію протоколу, який, на його думку, вбиває клин між регіоном та рештою Великої Британії через Ірландське море.
Невелика більшість виборців Північної Ірландії вважають протокол загалом "хорошим", як показало регулярне опитування з цього питання у жовтні, що різко зросло порівняно з чотирма місяцями раніше.
Спроба Путса зупинити перевірку деяких товарів на митних пунктах викликала попередження Ірландії, Німеччини та Європейської комісії, виконавчої влади ЄС про необхідність утриматися.
Прессекретар прем'єр-міністра Бориса Джонсона заявив, що уряд хотів, щоб політики Північної Ірландії насамперед вирішили питання про чеки.
Джонсон додав, що проводити будь-які перевірки було "божевіллям" і вимагалося розумне рішення.
Доповнення
Лондон і Брюссель уже кілька місяців ведуть переговори, щоб вийти з безвиході навколо протоколу. Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила в четвер, що потрібен терміновий прогрес після розмови зі своїм колегою з переговорів, віце-президентом Європейської комісії Марошем Шефковичем.
Велика Британія проголосувала за вихід із ЄС на референдумі 2016 року, хоча Північна Ірландія голосувала на користь того, щоб залишитись у блоці ЄС.