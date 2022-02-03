Перший міністр Північної Ірландії подав у відставку через правила торгівлі після Brexit

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Перший міністр Північної Ірландії подав у відставку на знак протесту проти правил торгівлі після Brexit, наступного дня після того, як інший міністр спробував зупинити деякі перевірки агропродовольчих товарів, що надходять з решти Сполученого Королівства, що викликало гнів Європейського Союзу. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.