Первый министр Северной Ирландии подал в отставку из-за правил торговли после Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Первый министр Северной Ирландии подал в отставку в знак протеста против правил торговли после Brexit, на следующий день после того, как другой министр попытался остановить некоторые проверки агропродовольственных товаров, что поступают из остального Соединенного Королевства, что вызвало гнев Европейского Союза. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Решение Пола Гивана может усложнить переговоры между ЕС и Великобританией о пересмотре протокола Северной Ирландии, что вызывает политические разногласия, регулирующего такую торговлю, который был согласован Лондоном в рамках его выхода из ЕС два года назад.
Протокол оставил Северную Ирландию на едином рынке товаров ЕС, чтобы сохранить политически чувствительную открытую границу с государством-членом ЕС Ирландией. Однако при этом он создал эффективную границу в Ирландском море, выводя пробританские профсоюзы, которые выступают за Brexit в провинции, и побудил британское правительство попробовать переписать соглашение, под которым оно подписалась.
Напряженность из-за договоренности вновь вспыхнула, когда министр сельского хозяйства Эдвин Путс, как и Гиван, член Демократической юнионистской партии (DUP), которая выступает за Brexit, приказал прекратить проверку агропродовольственных товаров.
Приказ Путса не был немедленно выполнен. Его ведомство заявило, что официальные лица не отказались от инструкции, но "рассматривают более широкие последствия исполнения просьбы министра". Торговые органы сообщили, что товары все еще проверяются в портах Северной Ирландии.
DUP в течение нескольких месяцев угрожал сорвать проверки и региональное руководство из-за противодействия протоколу, который, по его мнению, вбивает клин между регионом и остальной Великобританией через Ирландское море.
Небольшое большинство избирателей Северной Ирландии считают протокол в целом "хорошим", как показал регулярный опрос по этому вопросу в октябре резко выросло по сравнению с четырьмя месяцами ранее.
Попытка Путса остановить проверку некоторых товаров на таможенных пунктах вызвала предупреждение Ирландии, Германии и Европейской комиссии, исполнительной власти ЕС о необходимости воздержаться.
Пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что правительство хотело, чтобы политики Северной Ирландии в первую очередь решили вопрос о чеках.
Джонсон добавил, что проводить какие-либо проверки было "безумием" и требовалось разумное решение.
Дополнение
Лондон и Брюссель уже несколько месяцев ведут переговоры, чтобы выйти из тупика вокруг протокола. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в четверг, что нужен срочный прогресс после разговора со своим коллегой из переговоров, вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефковичем.
Великобритания проголосовала за выход из ЕС на референдуме 2016 года, хотя Северная Ирландия голосовала в пользу того, чтобы остаться в блоке ЕС.