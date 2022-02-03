Первый министр Северной Ирландии подал в отставку из-за правил торговли после Brexit

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Первый министр Северной Ирландии подал в отставку в знак протеста против правил торговли после Brexit, на следующий день после того, как другой министр попытался остановить некоторые проверки агропродовольственных товаров, что поступают из остального Соединенного Королевства, что вызвало гнев Европейского Союза. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.