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Перший мешканець Дніпропетровщини одужав від коронавірусу

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КИЇВ. 27 березня. УНН. На Дніпропетровщині одужав дніпрянин, який разом із дружиною захворів на COVID-19. Подружжю зробили повторний аналіз – у чоловіка вірусу не виявили. Але у жінки поки позитивний результат. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ОДА.

“Перші два випадки коронавірусної інфекції в області виявили у подружжя, яке повернулося з Франції. Щойно занедужавши, вони одразу самоізолювалися та звернулися до лікарів. Перебували під наглядом у Дніпровській міській лікарні № 21. Медики робили усе, щоб вони якомога швидше одужали. Нарешті отримали результати повторних досліджень на COVID-19. Аналізи показали, що чоловік одужав. Але у дружини коронавірус поки підтвердився”, — зазначив Бондаренко.

Чоловіка вже готують до виписки. Його дружина залишатиметься у лікарні під наглядом спеціалістів.

Нині на Дніпропетровщині — 6 підтверджених випадків коронавірусу. Одна людина одужала.

Як повідомляв УНН, ще троє мешканців Дніпропетровської області захворіли на коронавірус.

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