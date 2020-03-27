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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 75467 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 88868 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100302 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 98566 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107189 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 93392 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103729 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106180 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131185 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Первый житель Днепропетровской области выздоровел от коронавируса

Первый житель Днепропетровской области выздоровел от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 11157 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Днепропетровской области выздоровел днепрянин, который вместе с женой заболел COVID-19. Супругам сделали повторный анализ - у мужчины вируса не обнаружили. Но у женщины пока положительный результат. Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОГА.

"Первые два случая коронавирусной инфекции в области обнаружили у супругов, которые вернулись из Франции. Только заболев, они сразу самоизолировались и обратились к врачам. Находились под наблюдением в Днепровской городской больнице № 21. Медики делали все, чтобы они как можно быстрее выздоровели. Наконец получили результаты повторных исследований на COVID-19. Анализы показали, что мужчина выздоровел. Но у жены коронавирус пока подтвердился", - отметил Бондаренко.

Мужчину уже готовят к выписке. Его жена оставаться в больнице под наблюдением специалистов.

Сейчас в Днепропетровской области - 6 подтвержденных случаев коронавируса. Один человек выздоровел.

Как сообщал УНН, еще трое жителей Днепропетровской области заболели коронавирусом.

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