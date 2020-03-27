Первый житель Днепропетровской области выздоровел от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Днепропетровской области выздоровел днепрянин, который вместе с женой заболел COVID-19. Супругам сделали повторный анализ - у мужчины вируса не обнаружили. Но у женщины пока положительный результат. Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОГА.
"Первые два случая коронавирусной инфекции в области обнаружили у супругов, которые вернулись из Франции. Только заболев, они сразу самоизолировались и обратились к врачам. Находились под наблюдением в Днепровской городской больнице № 21. Медики делали все, чтобы они как можно быстрее выздоровели. Наконец получили результаты повторных исследований на COVID-19. Анализы показали, что мужчина выздоровел. Но у жены коронавирус пока подтвердился", - отметил Бондаренко.
Мужчину уже готовят к выписке. Его жена оставаться в больнице под наблюдением специалистов.
Сейчас в Днепропетровской области - 6 подтвержденных случаев коронавируса. Один человек выздоровел.
Как сообщал УНН, еще трое жителей Днепропетровской области заболели коронавирусом.