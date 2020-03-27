Первый житель Днепропетровской области выздоровел от коронавируса

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Днепропетровской области выздоровел днепрянин, который вместе с женой заболел COVID-19. Супругам сделали повторный анализ - у мужчины вируса не обнаружили. Но у женщины пока положительный результат. Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОГА.