Ще троє мешканців Дніпропетровської області захворіли на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На Дніпропетровщині – ще три випадки коронавірусу. Інфекцію виявили у мешканців обласного центру та Нікополя. Наразі хворі – під пильним наглядом лікарів. Стан здоров’я у пацієнтів стабільний. Всі вони отримують симптоматичне лікування. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОДА.
“Маємо ще трьох мешканців області, що підхопили коронавірус. Двоє з них — дніпряни. Ще один випадок зафіксували у Нікополі. Нещодавно отримали декілька тисяч тестів на COVID-19. Це дозволяє нам тримати на контролі епідемічну ситуацію у регіоні. Для недопущення подальшого розповсюдження інфекції продовжили режим надзвичайної ситуації та карантин — до 24 квітня”, — зазначив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.
Усі троє інфікованих нещодавно повернулися з країн, охоплених епідемією, — Іспанії, Франції, ОАЕ. Нині встановлюють контакти, які могли мати хворі.
Наразі в області — дві госпітальні бази. Це Дніпровська міська лікарня № 21 та Криворізька інфекційна лікарня. Вони можуть одночасно прийняти 430 пацієнтів.
Загалом на Дніпропетровщині зареєстрували 6 випадків COVID-19.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині артисти оперного театру пробудуть в карантині до кінця березня.