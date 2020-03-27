Ще троє мешканців Дніпропетровської області захворіли на коронавірус

КИЇВ. 27 березня. УНН. На Дніпропетровщині – ще три випадки коронавірусу. Інфекцію виявили у мешканців обласного центру та Нікополя. Наразі хворі – під пильним наглядом лікарів. Стан здоров’я у пацієнтів стабільний. Всі вони отримують симптоматичне лікування. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОДА.