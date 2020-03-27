Еще трое жителей Днепропетровской области заболели коронавирусом

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Днепропетровской области - еще три случая коронавируса. Инфекцию обнаружили у жителей областного центра и Никополя. Сейчас больные - под пристальным наблюдением врачей. Состояние здоровья у пациентов стабильное. Все они получают симптоматическое лечение. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.