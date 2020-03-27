Еще трое жителей Днепропетровской области заболели коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Днепропетровской области - еще три случая коронавируса. Инфекцию обнаружили у жителей областного центра и Никополя. Сейчас больные - под пристальным наблюдением врачей. Состояние здоровья у пациентов стабильное. Все они получают симптоматическое лечение. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.
"Имеем еще троих жителей области, подхватили коронавирус. Двое из них - днепряне. Еще один случай зафиксировали в Никополе. Недавно получили несколько тысяч тестов на COVID-19. Это позволяет нам держать на контроле эпидемическую ситуацию в регионе. Для недопущения дальнейшего распространения инфекции продолжили режим чрезвычайной ситуации и карантин - до 24 апреля", - отметил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.
Все трое инфицированных недавно вернулись из стран, охваченных эпидемией, - Испании, Франции, ОАЭ. Сейчас устанавливают контакты, которые могли иметь больные.
Сейчас в области - две госпитальные базы. Это Днепровская городская больница № 21 и УВК инфекционная больница. Они могут одновременно принять 430 пациентов.
Всего в Днепропетровской области зарегистрировали 6 случаев COVID-19.
Напомним, в Днепропетровской области артисты оперного театра пробудут в карантине до конца марта.