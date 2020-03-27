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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 78820 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 93314 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 101047 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Еще трое жителей Днепропетровской области заболели коронавирусом

Еще трое жителей Днепропетровской области заболели коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 16089 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Днепропетровской области - еще три случая коронавируса. Инфекцию обнаружили у жителей областного центра и Никополя. Сейчас больные - под пристальным наблюдением врачей. Состояние здоровья у пациентов стабильное. Все они получают симптоматическое лечение. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"Имеем еще троих жителей области, подхватили коронавирус. Двое из них - днепряне. Еще один случай зафиксировали в Никополе. Недавно получили несколько тысяч тестов на COVID-19. Это позволяет нам держать на контроле эпидемическую ситуацию в регионе. Для недопущения дальнейшего распространения инфекции продолжили режим чрезвычайной ситуации и карантин - до 24 апреля", - отметил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Все трое инфицированных недавно вернулись из стран, охваченных эпидемией, - Испании, Франции, ОАЭ. Сейчас устанавливают контакты, которые могли иметь больные.

Сейчас в области - две госпитальные базы. Это Днепровская городская больница № 21 и УВК инфекционная больница. Они могут одновременно принять 430 пациентов.

Всего в Днепропетровской области зарегистрировали 6 случаев COVID-19.

Напомним, в Днепропетровской области артисты оперного театра пробудут в карантине до конца марта.

Украинские Национальные Новости

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