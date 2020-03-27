На Дніпропетровщині артисти оперного театру пробудуть в карантині до кінця березня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Сорок артистів Днепропетровского академічного театру опери та балету пробудуть на карантині до кінця березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
“Артисти Днепропетровского академічного театру опери та балету потрапили до обсервації після повернення з європейських гастролей, які вони перервали через коронавірус. В ізоляції 40 людей знаходяться вже півтора тижні й почуваються добре. Якщо симптоми хвороби не з’являться в найближчі дні, вони зможуть відправитися додому”, — сказав голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.
Вказано, що на обсервації 36 артистів та 4 водії перебувають з 17 березня.
“Всі учасники гастрольної трупи оперного театру, які знаходяться в обсервації на території області, почуваються добре. Вони не мають жодних симптомів ГРВІ. Якщо такі не з’являться, вони зможуть відправитися додому вже до кінця місяця”, — додав Олександр Бондаренко.
Нагадаємо, у Дніпрі на обсервацію помістили 40 артистів оперного театру.