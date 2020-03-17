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У Дніпрі на обсервацію помістили 40 артистів оперного театру після гастролів в Європі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. На Дніпропетровщині 40 учасників трупи Дніпропетровського академічного театру опери та балету перебувають на обсервації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Дніпропетровська ОДА.

Так, повідомляється, що трупа Дніпропетровського академічного театру опери та балету перервала європейські гастролі через ситуацію з коронавірусом та закриттям кордону. У трьох учасників колективу виявлено незначне підвищення температури.

“Нині троє учасників трупи знаходяться в Міській клінічній лікарні № 21 імені проф. Є.Г.Попкової Дніпра. Чи у них звичайне ГРВІ, чи COVID-19, виявить подальше спостереження та обстеження. Решта учасників колективу (40 людей — ред.) знаходяться в обсервації, де медичні працівники спостерігатимуть за їхнім станом здоров’я найближчі два тижні. Зараз всі почуваються добре та не мають симптомів хвороби”, — зазначив директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк.

Зазначається, що до швейцарської Женеви колектив Дніпропетровського академічного театру опери та балету виїхав 11 березня. На гастролі відправилися двома автобусами. Загалом — 39 артистів та працівники сцени і 4 водії.

Нагадаємо, в Україні на ранок 17 березня лабораторно підтверджено сім випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.

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