В Днепре на обсервацию поместили 40 артистов оперного театра после гастролей в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Днепропетровской области 40 участников труппы Днепропетровского академического театра оперы и балета находятся на обсервации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
Так, сообщается, что труппа Днепропетровского академического театра оперы и балета прервала европейские гастроли из-за ситуации с коронавирусом и закрытием границы. У трех участников коллектива обнаружено незначительное повышение температуры.
"Сейчас трое участников труппы находятся в Городской клинической больнице № 21 имени проф. Е.Г.Попковой Днепра. Обычное ли у них ОРВИ, или COVID-19 обнаружит дальнейшее наблюдение и обследование. Остальные участники коллектива (40 человек - ред.) находятся в обсервации, где медицинские работники будут наблюдать за их состоянием здоровья ближайшие две недели. Сейчас все чувствуют себя хорошо и не имеют симптомов болезни", - отметил директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк.
Отмечается, что в швейцарскую Женеву коллектив Днепропетровского академического театра оперы и балета выехал 11 марта. На гастроли отправились на двух автобусах. В общем - 39 артистов и работники сцены и 4 водителя.
Напомним, в Украине на утро 17 марта лабораторно подтверждено семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.