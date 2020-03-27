В Днепропетровской области артисты оперного театра пробудут в карантине до конца марта
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Сорок артистов Днепропетровского академического театра оперы и балета пробудут на карантине до конца марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
"Артисты Днепропетровского академического театра оперы и балета попали в обсервацию по возвращении из европейских гастролей, которые они прервали из-за коронавирус. В изоляции 40 человек находятся уже полторы недели и чувствуют себя хорошо. Если симптомы болезни не появятся в ближайшие дни, они смогут отправиться домой", - сказал председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.
Указано, что на обсервации 36 артистов и 4 водителя находятся с 17 марта.
"Все участники гастрольной труппы оперного театра, которые находятся в обсервации на территории области, чувствуют себя хорошо. Они не имеют никаких симптомов ОРВИ. Если таковые не появятся, они смогут отправиться домой уже к концу месяца", - добавил Александр Бондаренко.
Напомним, в Днепре на обсервацию поместили 40 артистов оперного театра.