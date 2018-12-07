"Перший канал" Росії видав білоруса за нібито постраждалого на Євромайдані
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. "Перший канал" Росії жалкує про помилку в своєму сюжеті про річницю Майдану, в якому начебто житель України, Кирило Чубенко, розповідав про страшні події п'ятирічної давності, а потім насправді виявився жителем Білорусі. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Перший канал" пояснив недобросовісною роботою стрингерів на Україні появу жителя Білорусі в сюжеті про річницю Майдану", - про це сказали в прес-службі телеканалу.
Дана зйомка була зроблена стрингерами, тому що журналісти телеканалу не мають можливості працювати в Україні. В ході перевірки стрингери не заперечували, що дійсно зняли для сюжету свого знайомого з Білорусії, тому що справжній запис інтерв’ю був зроблений з технічним браком, а сюжет треба було терміново здавати.
Російський блогер, Ілля Варламов, який раніше викрив, що в сюжеті "Першого каналу" показали, нібито, жителя України Кирило Чубенко, який виявився житель сусідньої країни Білорусі.
"Перший канал" вивчив і перевірив інформацію про те, що Кирило Чубенко, який став одним з героїв сюжету про річницю "Майдану", виявився іншою людиною, яка проживає в Білорусії", - зазначив співрозмовник.
По словам стрингерів, вони попросили іншу людину, а саме свого знайомого з Білорусії, так само відтворити відповіді з інтерв’ю реального героя Кирила Чубенко, повідомили у прес-службі телеканалу.
"Це ніяк не виправдовує їх вчинок. Стрингери вже принесли свої вибачення телеканалу і готові вибачитись перед телеглядачами. Ми чекаємо на це відео і одразу його опублікуємо. "Перший канал" шкодує про зроблену помилку", - додали в прес-службі телеканалу.
Нагадаємо, посольство Росії в Великій Британії вважає безпідставними звинувачення британської влади на адресу знімальної групи федерального "Першого каналу", які знімали сюжет про кіберпідрозділ британської армії. Російське диппредставництво стверджує, що репортери не шпигували, а займалися професійною журналістською діяльністю.