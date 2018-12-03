Посольство РФ назвало безпідставними звинувачення Лондона на адресу журналістів "Першого каналу"

“Російське ЗМІ, має виданий британською владою офіційний дозвіл на здійснення журналістської діяльності, професійно виконувало свою роботу, не порушуючи жодних законів Великої Британії. Чого, до речі, часто не можна сказати про діяльність британських журналістів у Росії, готових порушувати російське законодавство”, — йдеться в повідомленні на сайті посольства.

Російське диппредставництво також висловило невдоволення тим, що британські ЗМІ опублікували персональні дані російських журналістів, включаючи особисті документи та номер їх автомобіля. “Це, в тому числі, ставить під загрозу безпеку російських громадян, не кажучи вже про кричуще порушення прийнятих в цивілізованих країнах норм”, — відзначили в посольстві.

Нагадуємо, російська дипломатична місія у Великій Британії відреагувала на інформацію ЗМІ про нібито відправку британських військових в Україну “для проведення спецоперацій” на території країни.