Посольство РФ назвало безосновательными обвинения Лондона в адрес журналистов "Первого канала"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Посольство России в Великобритании считает беспочвенными обвинения британских властей в адрес съемочной группы “Первого канала”, которые снимали сюжет про киберподразделение британской армии. Российское диппредставительство утверждает, что репортеры не шпионили, а занимались профессиональной журналистской деятельностью, передает УНН со ссылкой на заявление посольства и СМИ РФ.
"Российское СМИ, имеющее выданное британскими властями официальное разрешение на осуществление журналистской деятельности, профессионально выполняло свою работу, не нарушая каких-либо законов Великобритании. Чего, кстати, зачастую нельзя сказать о деятельности британских журналистов в России, готовых нарушать российское законодательство",— говорится в сообщении на сайте посольства.
Российское диппредставительство также выразило недовольство тем, что британские СМИ опубликовали персональные данные российских журналистов, включая личные документы и номер их автомобиля. "Это, в том числе, ставит под угрозу безопасность российских граждан, не говоря уже о вопиющем нарушении принятых в цивилизованных странах норм“,— отметили в посольстве.
Напоминаем, российская дипломатическая миссия в Великобритании отреагировала на информацию СМИ о якобы отправке британских военных в Украину “для проведения спецопераций” на территории страны.