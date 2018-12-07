"Первый канал" России выдал белоруса за якобы пострадавшего на Евромайдане
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. "Первый канал" России сожалеет об совершенной ошибке в своем сюжете о годовщине Майдана, в котором как будто житель Украины, Кирилл Чубенко, рассказывал о страшных событиях пятилетней давности, а потом на самом деле оказался жителем Белоруси. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
"Первый канал" объяснил недобросовестной работой стрингеров на Украине появление жителя Беларуси в сюжете о годовщине Майдана", - об этом сказали в пресс-службе телеканала.
Данная съемка была сделана стрингерами, потому что журналисты телеканала не имеют возможности работать в Украине. В ходе проверки стрингеры не отрицали, что действительно сняли для сюжета своего знакомого из Белоруссии, потому что настоящая запись интервью была сделана с техническим браком, а сюжет надо было срочно сдавать.
Российский блогер Илья Варламов, ранее разоблачил, что в сюжете "Первого канала" показали якобы жителя Украины Кирилл Чубенко, который на самом деле оказался житель соседней страны Беларуси.
"Первый канал" изучил и проверил информацию о том, что Кирилл Чубенко, ставший одним из героев сюжета о годовщине "Майдана", на самом деле другой человек и проживает в Белоруссии", - отметил собеседник.
По словам стрингеров, они попросили другого человека, а именно своего знакомого из Белоруссии, так же воспроизвести ответы из интервью реального героя Кирилла Чубенко, сообщили в пресс-службе телеканала.
"Это никак не оправдывает их поступок. Стрингеры уже принесли свои извинения телеканалу и готовы извиниться перед телезрителями. Мы ждем это видео и сразу его опубликуем. "Первый канал" сожалеет о проделанной ошибке", - добавили в пресс-службе телеканала.
Напомним, посольство России в Великобритании считает безосновательными обвинения британских властей в адрес съемочной группы федерального "Первого канала", которые снимали сюжет о кибербанде британской армии. Российское диппредставительство утверждает, что репортеры не шпионили, а занимались профессиональной журналистской деятельностью.