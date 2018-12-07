"Первый канал" России выдал белоруса за якобы пострадавшего на Евромайдане

КИЕВ. 7 декабря. УНН. "Первый канал" России сожалеет об совершенной ошибке в своем сюжете о годовщине Майдана, в котором как будто житель Украины, Кирилл Чубенко, рассказывал о страшных событиях пятилетней давности, а потом на самом деле оказался жителем Белоруси. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.





