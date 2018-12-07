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"Первый канал" России выдал белоруса за якобы пострадавшего на Евромайдане

Киев • УНН

 • 14217 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. "Первый канал" России сожалеет об совершенной ошибке в своем сюжете о годовщине Майдана, в котором как будто житель Украины, Кирилл Чубенко, рассказывал о страшных событиях пятилетней давности, а потом на самом деле оказался жителем Белоруси. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.



"Первый канал" России выдал белоруса за якобы пострадавшего на Евромайдане

"Первый канал" объяснил недобросовестной работой стрингеров на Украине появление жителя Беларуси в сюжете о годовщине Майдана", - об этом сказали в пресс-службе телеканала.

Данная съемка была сделана стрингерами, потому что журналисты телеканала не имеют возможности работать в Украине. В ходе проверки стрингеры не отрицали, что действительно сняли для сюжета своего знакомого из Белоруссии, потому что настоящая запись интервью была сделана с техническим браком, а сюжет надо было срочно сдавать.

Российский блогер Илья Варламов, ранее разоблачил, что в сюжете "Первого канала" показали якобы жителя Украины Кирилл Чубенко, который на самом деле оказался житель соседней страны Беларуси.

"Первый канал" изучил и проверил информацию о том, что Кирилл Чубенко, ставший одним из героев сюжета о годовщине "Майдана", на самом деле другой человек и проживает в Белоруссии", - отметил собеседник.

По словам стрингеров, они попросили другого человека, а именно своего знакомого из Белоруссии, так же воспроизвести ответы из интервью реального героя Кирилла Чубенко, сообщили в пресс-службе телеканала.

"Это никак не оправдывает их поступок. Стрингеры уже принесли свои извинения телеканалу и готовы извиниться перед телезрителями. Мы ждем это видео и сразу его опубликуем. "Первый канал" сожалеет о проделанной ошибке", - добавили в пресс-службе телеканала.

Напомним, посольство России в Великобритании считает безосновательными обвинения британских властей в адрес съемочной группы федерального "Первого канала", которые снимали сюжет о кибербанде британской армии. Российское диппредставительство утверждает, что репортеры не шпионили, а занимались профессиональной журналистской деятельностью.

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