Перші підсумки розслідування щодо проекту “Стіна” оприлюднять у лютому - НАБУ

“Перші підсумки розслідування щодо проекту Стіна НАБУ оприлюднить у лютому”, — сказав А.Ситник.

Нагадаємо, на облаштування кордону з Росією у 2016 році виділили 200 мільйонів гривень. Народні депутати звернулися у липні до Національного антикорупційного бюро України з проханням перевірити куди витратили фінанси, які бюджет виділив на будівництво “Стіни” на кордоні.