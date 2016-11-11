Перші підсумки розслідування щодо проекту “Стіна” оприлюднять у лютому - НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомив, що перші підсумки розслідування щодо проекту “Стіна” бюро оприлюднить у лютому. Про це він сказав під час прямої лінії, передає УНН.
“Перші підсумки розслідування щодо проекту Стіна НАБУ оприлюднить у лютому”, — сказав А.Ситник.
Нагадаємо, на облаштування кордону з Росією у 2016 році виділили 200 мільйонів гривень. Народні депутати звернулися у липні до Національного антикорупційного бюро України з проханням перевірити куди витратили фінанси, які бюджет виділив на будівництво “Стіни” на кордоні.