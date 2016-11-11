Первые итоги расследования по проекту "Стена" обнародуют в феврале - НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что первые итоги расследования по проекту "Стена" бюро обнародует в феврале. Об этом он сказал во время прямой линии, передает УНН.
"Первые итоги расследования по проекту Стена НАБУ обнародует в феврале", - сказал А.Сытник.
Напомним, на обустройство границы с Россией в 2016 году выделили 200 млн гривен. Народные депутаты обратились в июле в Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой проверить куда потратили деньги, которые бюджет выделил на строительство "Стены" на границе.