Перше провальне голосування: Рада не змогла скасувати дії актів СРСР і УРСР
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Народні депутати не змогли ухвалити законопроект 1075 щодо скасування дії актів СРСР та УРСР на території України і відхилили його. Відповідне рішення підтримали лише 214 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про правонаступництво України" щодо скасування дії актів СРСР та УРСР на території України спрямовано на скасування дії нормативно-правових актів, застосування яких є складним або неможливим.
Варто зазначити, що це перше провальне голосування у ВР 9 скликання.
Нагадаємо, радянські державні санітарні норми та правила втратили чинність на території України з початку 2017 року.