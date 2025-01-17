Перше Посольство Албанії відкрилося в Києві: що це означає для України

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Київ • УНН

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У Києві розпочало роботу перше Посольство Республіки Албанія. На церемонії відкриття міністри закордонних справ обох країн обговорили поглиблення співпраці та спільне майбутнє в ЄС і НАТО.

У столиці розпочало роботу перше Посольство Республіки Албанія. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

Деталі

На урочистій церемонії були присутні високопосадовці –міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Албанії Іглі Хасані. Вони наголосили на важливості цього кроку для поглиблення співпраці в політичній, економічній та безпековій сферах. 

Це символ українсько-албанської стійкості, єдності та спільного майбутнього в ЄС і НАТО

- заявив Андрій Сибіга.

Зеленський провів зустрічі з лідерами Албанії, Північної Македонії, Греції та Словенії09.10.24, 22:46 • 47455 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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