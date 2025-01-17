Перше Посольство Албанії відкрилося в Києві: що це означає для України

У столиці розпочало роботу перше Посольство Республіки Албанія. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

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На урочистій церемонії були присутні високопосадовці –міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Албанії Іглі Хасані. Вони наголосили на важливості цього кроку для поглиблення співпраці в політичній, економічній та безпековій сферах.

Це символ українсько-албанської стійкості, єдності та спільного майбутнього в ЄС і НАТО - заявив Андрій Сибіга.

Зеленський провів зустрічі з лідерами Албанії, Північної Македонії, Греції та Словенії