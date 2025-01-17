Первое Посольство Албании открылось в Киеве: что это значит для Украины

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Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные
18:33 • 62621 просмотра

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

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Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов
17:25 • 76021 просмотра

Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году
16:00 • 108576 просмотра

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

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Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него
15:36 • 100680 просмотра

Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него

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Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп
17 января, 13:14 • 103519 просмотра

Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп

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Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко
17 января, 11:19 • 109904 просмотра

Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили
17 января, 10:30 • 104535 просмотра

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили

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Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
17 января, 07:39 • 151180 просмотра

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

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Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА
17 января, 07:04 • 121467 просмотра

Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев
16 января, 18:13 • 156391 просмотра

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Первое Посольство Албании открылось в Киеве: что это значит для Украины

Первое Посольство Албании открылось в Киеве: что это значит для Украины

Киев  •  УНН

 • 6389 просмотра

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В Киеве начало работу первое Посольство Республики Албания. На церемонии открытия министры иностранных дел обеих стран обсудили углубление сотрудничества и общее будущее в ЕС и НАТО.

В столице начало работу первое Посольство Республики Албания. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

Детали

На торжественной церемонии присутствовали высокопоставленные чиновники - министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Албании Игли Хасани. Они отметили важность этого шага для углубления сотрудничества в политической, экономической сферах и сфере безопасности. 

Это символ украинско-албанской стойкости, единства и общего будущего в ЕС и НАТО

- заявил Андрей Сибига.

Зеленский провел встречи с лидерами Албании, Северной Македонии, Греции и Словении09.10.24, 22:46 • 47120 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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