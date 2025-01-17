Первое Посольство Албании открылось в Киеве: что это значит для Украины
Киев • УНН
В Киеве начало работу первое Посольство Республики Албания. На церемонии открытия министры иностранных дел обеих стран обсудили углубление сотрудничества и общее будущее в ЕС и НАТО.
В столице начало работу первое Посольство Республики Албания. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.
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На торжественной церемонии присутствовали высокопоставленные чиновники - министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Албании Игли Хасани. Они отметили важность этого шага для углубления сотрудничества в политической, экономической сферах и сфере безопасности.
Это символ украинско-албанской стойкости, единства и общего будущего в ЕС и НАТО
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