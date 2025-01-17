Первое Посольство Албании открылось в Киеве: что это значит для Украины

В столице начало работу первое Посольство Республики Албания. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

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На торжественной церемонии присутствовали высокопоставленные чиновники - министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Албании Игли Хасани. Они отметили важность этого шага для углубления сотрудничества в политической, экономической сферах и сфере безопасности.

Это символ украинско-албанской стойкости, единства и общего будущего в ЕС и НАТО - заявил Андрей Сибига.

Зеленский провел встречи с лидерами Албании, Северной Македонии, Греции и Словении