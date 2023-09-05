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29 березня, 17:57 • 271944 перегляди

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29 березня, 17:57 • 360453 перегляди

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Актуальне
Перша леді США заразилася "короною"

Перша леді США заразилася "короною"

Київ • УНН

 • 540492 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Перша леді США Джилл Байден показала позитивний тест на коронавірус. У неї легкі симптоми, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

За даними Білого дому, у понеділок увечері тест президента Джо Байдена дав негативний результат. Відомо, що за кілька днів Джо Байден має поїхати на саміт Групи 20 в Індію.

72-річна дружина Байдена, симптоми якої були описані як легкі, востаннє хворіла на COVID у серпні минулого року. У президента, якому зараз 80 років, востаннє був позитивний тест у липні 2022 року.

Цитата

«Цього вечора у першої леді був позитивний результат тесту на COVID-19. Вона залишиться в їхньому будинку в Рехобот-Біч, штат Делавер», — йдеться в заяві її директора з комунікацій Білого дому Елізабет Александер.

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